Spontan-OP: HFC muss auf Jannes Vollert verzichten

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC muss in den nächsten Wochen auf Jannes Vollert verzichten. Der Verteidiger ist am Montag in Halle spontan wegen einer Blinddarmentzündung operiert worden und wird mindestens die beiden Heimspiele gegen SV Meppen und SC Verl in der 3. Liga verpassen.

Wie der HFC mitteilte, hat Vollert den Eingriff am Montag gut überstanden. Der 24-Jährige stand in der Saison bislang in allen Pflichtspielen in der Startelf von Trainer André Meyer. Der kann aber am Freitag im Heimspiel gegen Meppen (19 Uhr im Liveticker) immerhin wieder auf Abwehrchef Jonas Nietfeld und Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer zurückgreifen, die ihre Rotsperren abgesessen haben. Dafür fehlt aber Tunay Deniz im Mittelfeld nach seiner Gelb-Roten Karte.

Vollert dürfte entsprechend durch Rückkehrer Nietfeld oder Seymour Fünger ersetzt werden. Im defensiven Mittelfeld sind Niklas Landgraf, Sören Reddemann und Louis Samson die Startelf-Kandidaten für Deniz.