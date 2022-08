Hallescher FC testet den nächsten Stürmer

Halle (Saale)/MZ - Das Stürmercasting beim Halleschen FC geht in die nächste Runde: Wie der Drittligist am Montag mitteilte, wird Albion Avdijaj als Probespieler mittrainieren. Der 28-Jährige soll zunächst bis Dienstag in Halle bleiben.

Albion Avdijaj wurde in Zürich geboren und hat die albanische und die schweizer Staatsbürgerschaft. Zuletzt stand der Mittelstürmer beim SC Kriens in der 2. Schweizer Liga unter Vertrag und schoss in der Abstiegssaison vier Tore in 30 Partien.

HFC-Testspieler Albion Avdijaj spielte eine gute Saison in der Regionalliga Nord

Zuvor kickte der 1,91-Meter-Mann in Albanien, Dänemark, Ungarn, Schweiz und Liechtenstein - allerdings ohne dabei nennenswert als Torjäger aufzufallen.

Auch Deutschland kennt der Angreifer gut: In der Jugend spielte er für 1899 Hoffenheim und später für den VfL Wolfsburg II in der Regionalliga Nord. Dort gelangen ihm in der Saison 2014/15 immerhin elf Treffer. Es war die beste Spielzeit in der Karriere des Ex-Junioren-Nationalspielers aus Albanien.

Der HFC hatte zuvor bereits den Polen Dominik Stezcyk im Probetraining getestet, allerdings wohl ohne nachhaltigen Erfolg. Gerne würde der Klub noch einen zentralen Angreifer als „Zielspieler“ unter Vertrag nehmen, allerdings ist der Markt dünn und es gab bereits viele Absagen für Halle.