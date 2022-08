Verstärkung aus Polen: Das ist der neue HFC-Stürmer

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC verstärkt seinen Kader mit Dominik Steczyk. Der 23 Jahre alte Pole hatte im Augsut in Halle als Probespieler vorgespielt und dabei offenbar einen ausreichend guten Eindruck hinterlassen.

Am Donnerstag stattete der HFC den Angreifer nach bestandenem Medizincheck in Halle mit einem „leistungsbezogenen“ Zweijahresvertrag bis 2024 aus, wie der Klub bekanntgab.

"Er bringt mit seiner Art eine zusätzliche Komponente als sinnvolle Ergänzung zu unseren anderen Stürmern in den Angriff ein", sagt HFC-Sportdirektor über den Zugang: "Nun gilt es, ihn schnellstmöglich zu integrieren und seine Stärken auf den Rasen zu transportieren.“

HFC-Zugang Dominik Steczyk spricht fließend Deutsch

Lange Zeit hatte Halle nach einem wuchtigen und kopfballstarken Mittelstürmer gesucht und sich dabei zahlreiche Absagen von Wunschkandidaten auf dem deutschen Markt eingehandelt. Neben Steczyk war zuletzt in Albion Avdijaj noch ein zweiter Probespieler zu Gast. Nun hat der Klub die Baustelle mit dem 1,85 Meter großen Steczyk geschlossen, dem allerdings Erfahrung in der deutschen 3. Liga fehlt.

Den deutschen Fußball kennt Steczyk allerdings bereits aus seiner Jugendzeit. 2015 war er aus seiner Heimat Katowice in die U17 des VfL Bochum gewechselt. Anschießend spielte er für den 1. FC Nürnberg II in der Regionalliga Bayern (zehn Tore in 22 Partien). 2021 kehrte der Angreifer in die polnische Ekstraklasa zurück, wo er für Pias Gliwice und Stal Mielec spielte. Seine Bilanz dort: Fünf Tore in 67 Spielen.

Der Rechtsfuß, der fließend Deutsch spricht, absolvierte zwischen 2016 und 2018 zudem regelmäßig Einsätze in Polens Junioren-Nationalmannschaft. Für die U20 seines Landes schoss er vier Tore.

Zuletzt stand Steczyk bei Pias Gliwice unter Vertrag, dieser wurde aber aufgelöst, um den ablösefreien Wechsel nach Halle zu ermöglichen. Beim HFC bekommt er die Rückennummer 18 und könnte schon am Freitagabend beim Heimspiel gegen den SV Meppen (19 Uhr im Liveticker) debütieren.

Nach Sebastian Müller und Andor Bolyki ist Steczyk der dritte echte Stürmer im HFC-Kader. Auch Talent Tom Bierschenk ist noch eine zusätzliche Option. Ganz abgeschlossen ist die Kaderplanung aber weiterhin nicht: Jetzt sucht der Klub noch nach einem gestandenen, erfahrenen „Sechser“ für das zentrale Mittelfeld.