Am Ende siegte der Zweifel. Der Zweifel daran, dass Mark Zimmermann den Halleschen FC weiterentwickeln kann – zu einer fußballerisch dominanten Mannschaft, die den Traum von der Rückkehr in die dritte Liga erfüllen kann. Am Freitagabend, nur 374 Tage, nachdem er sein Amt angetreten hatte, entzogen die Entscheider des Regionalligisten dem 51-Jährigen schon wieder das Vertrauen. Vorstand und Sportchef Daniel Meyer waren sich einig: Mit Überzeugung könne man nicht mit Zimmermann in die Saison gehen. Daher das Aus.

