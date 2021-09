Hallescher FC - 1. FC Magdeburg im Liveticker

Mit dem Derby zwischen HFC und FCM beginnt der zehnte Drittliga-Spieltag am Freitagabend. Wir berichten im Liveticker.

Bereit für das Derby: Magdeburgs Raphael Obermaier (l.) und Halles Michael Eberwein stehen sich heute in Halle auf dem Rasen gegenüber.

Halle (Saale)/MZ - Sachsen-Anhalts wichtigstes und brisantestes Fußballspiel steht an: Am Freitagabend treffen Hallescher FC und 1. FC Magdeburg in der 3. Liga aufeinander. Anstoß im Leuna-Chemie-Stadion von Halle ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker vom Derby. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - FCM -:-

Vor dem Spiel - Verletzte Spieler gibt es natürlich nicht nur beim HFC. Auch Christian Titz muss beim FCM ohne einige wichtige Akteure planen. So fallen Adrian Malachowski, Sebastian Jakubiak, Connor Krempicki, Nico Granatowski und Sirlord Conteh teilweise lange aus. Einige davon sind klare Startelf-Kandidaten. Ganz so drastisch wie in Halle ist die Personallage im Norden aber nicht.

Vor dem Spiel - Am Freitagmorgen hat der HFC bereits die Verpflichtung von Daniel Mesenhöler als neuem Keeper bekanntgegeben. Ob der heute schon auf der Bank sitzt? Klingt unwahrscheinlich, aber der Verein hat sich dazu bislang nicht geäußert.

Vor dem Spiel - Kampfansagen blieben vor dem Derby aus. Beide Teams sprachen respektvoll über den Gegner, aus Magdeburg gab es sogar aufrichtiges Mitleid mit dem großen HFC-Verletzungspech. Beim HFC hingegen glaubt man trotz der Misere an eine Chance heute: Die Kulisse soll neue Kräfte freisetzen.



Vor dem Spiel - Die Ausgangssituation ist klar. Magdeburg kommt als Tabellenführer und spielt bislang eine starke Saison. Einen Schönheitsfehler hat sie aber: Zuletzt verlor der FCM überraschend daheim gegen Würzburg. Auch Halle kann auch eine anständige Saison zurückblicken, doch gehen dem Team langsam die Spieler aus. Das bereitet Trainer Florian Schnorrenberg große Sorgen. Heute muss er seine letzte Elf ins Rennen schicken.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Viel ist geschrieben worden im Vorfeld, aber heute liegt die Wahrheit dann wieder auf dem Platz. Ab etwa 17.30 Uhr starten wir hier mit dem Ticker.