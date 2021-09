„Wir für euch“: Hallescher FC macht sich vor Derby in besonderen Shirts warm

Halle (Saale)/MZ - Feine Geste vom Halleschen FC: Vor dem Derby gegen den 1. FC Magdeburg am Freitagabend hat sich das Team in besonderen T-Shirts warmgemacht. Auf den weißen Leibchen war ein rotes Kreuz abgebildet, auch dem die Spitznamen der aktuell verletzten Profis - zehn sind es an der Zahl - aufgelistet waren. Verbunden mit der Botschaft: "Gute Besserung Jungs"!



In der Mitte des Kreuzes stand der kämpferische Slogan: „Wir für euch!“ Der Schwur des verbliebenen Kaders, das Sachsen-Anhalt-Derby auch für die vielen Verletzten gewinnen zu wollen. Auch Trainer Florian Schnorrenberg trug das T-Shirt, auch beim Interview mit „Magenta Sport“ vor dem Anpfiff - und sendete die Botschaft so hinaus in viele Wohnzimmer.

Es war keinesfalls die einzige Aktion des Tages. Zuvor hatte der HFC bereits ein spezielles Mannschaftsfoto auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Darauf sind nur verletzen Spieler zu sehen, teilweise mit Krücken und Schienen. Sie tragen stolz ihre roten HFC-Trikots, auch wenn sie nicht auflaufen können. „Heute kämpfen wir auch für euch“, schrieb der Klub dazu.