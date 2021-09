Das ging schnell: HFC hat Torwart-Ersatz für verletzten Sven Müller gefunden

Halle (Saal)/MZ - Schneller als erwartet hat der Hallesche FC einen neuen Torwart präsentiert: Am Freitag vor dem Drittliga-Derby gegen den 1. FC Magdeburg (19 Uhr im Liveticker) gab der Klub die Verpflichtung von Daniel Mesenhöler bekannt. Der Keeper erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende.



Der 26-Jährige soll den verletzten Sven Müller ersetzen, der sich beim vergangenen Ligaspiel in Mannheim (1:2) eine Fraktur im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte. Stammkeeper Müller wurde bereits operiert und könnte dem HFC ein halbes Jahr lang fehlen.

Daniel Mesenhöler kennt die 3. Liga aus 18 Partien

Um so wichtiger war es, dass der Klub die Lücke schnell schließt. Darauf hatte auch Trainer Florian Schnorrenberg noch am Donnerstag gedrängt. Denn in Tim Schreiber (19 Jahre) stand nur noch ein gestandener Keeper im Kader. Mesenhöler, der zuletzt vereinslos war, soll sich nun ein Duell mit der RB-Leipzig-Leihgabe um den Platz zwischen den Pfosten liefern.

Daniel Mesenhöler ist 26 Jahre alt und durchlief bis zur U20 alle deutschen Junioren-Nationateams. Für den MSV Duisburg und Union Berlin absolvierte er 41 Zweitliga-Spiele, für Viktoria Köln stand er 18 Mal in der 3. Liga auf dem Rasen. Zueltzt war Mesenhöler beim niederländischen Klub Hercales Almelo aktiv, wo er aber nicht zum Einsatz kam.

Ob der Keeper, der beim HFC die Rückennummer 37 tragen wird, schon beim Derby am Abend auf der Bank sitzt, teilte der Klub zunächst nicht mit. Bislang war dafür A-Jugend-Schlussmann Luca Bendel vorgesehen.