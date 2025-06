Nach dem Flop im vergangenen Jahr sind Organisatoren und Händler des Töpfer- und Handwerkermarktes in Köthen nun wieder deutlich zuversichtlicher. Was nächstes Jahr anders sein wird.

Nach Flop jetzt top: Viele Händler wollen nach Töpfer- und Handwerkermarkt in Köthen wiederkommen

Der Töpfer- und Handwerkermarkt in Köthen zählte allein zwölf Keramiker. Die Besucher staunten über deren Ideen.

Köthen/MZ. - Falk Otto war angespannt vor diesem Töpfer- und Handwerkermarkt. Ziemlich angespannt. „Mir stand der Schweiß auf der Stirn“, räumt der Organisator ein. Zu präsent waren bei ihm die Erinnerungen an vergangenes Jahr: an einen Markt, den kaum jemand besucht hat, an enttäuschte Händler, die nicht wiederkommen wollten.