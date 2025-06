Baumersrodaer hoffen weiter. Karsdorf zieht seine Mannschaft zurück. Deshalb dürfen die Gosecker, wenn sie denn wollen, in der Kreisliga bleiben.

Kreisliga: Trainerwechsel in Mertendorf, Aufstiegsrelegation noch offen

Der Mertendorfer Alexander Seyfarth und der für die Blau-Weiß-Reserve kickende Mirko Bönicke (2.v.r.) im Kampf um den Ball. Die gastgebenden Wethautaler setzten sich gegen die dezimierten Kurstädter am Ende klar durch.

Naumburg/hob/tok. - Nun ist auch die Saison in der hiesigen Kreisliga-Staffel beendet. Und sie brachte eine wichtige Nachricht: Die SG ZW Karsdorf zieht ihre Mannschaft vom Spielbetrieb zurück und steht damit als einziger offizieller Absteiger fest. Der personelle Engpass im Verein sei zu groß, und die Hoffnung auf eine Spielgemeinschaft habe sich zerschlagen, heißt es aus Karsdorf. Die LSG Goseck könnte, obwohl Schlusslicht, nun in der Liga bleiben. Das Team will sich aber erst noch beraten. Unklar ist indes weiterhin, ob sich Lützen/Meuchen freiwillig aus der Kreisoberliga zurückzieht. Wenn ja, könnte es möglichweiser für den Baumersrodaer SV eine Aufstiegsrelegation um den freien Platz im Burgenland-Oberhaus geben.