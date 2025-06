Naumburg. - Unsere Zeitung stellt seit einigen Wochen die Platzwarte der Saale-Unstrut-Finne-Region vor. Nach Rolf Bullirsch (SV Germania 99 Schönburg/Possenhain), Jens Diener (FC RSK Freyburg), Max Krause (Blau-Weiß Bad Kösen), Fritz Töpe (SG ZW Karsdorf), Heiko Böttcher (Baumersrodaer SV), dem Duo Holger Jäkel/Tom Heinecke (VSG Löbitz), dem Team des FSV Klosterhäseler um Oliver Mengel, Thomas Ruppe (beim SC Naumburg für den Halleschen Anger zuständig), Daniel Grune (SV Burgscheidungen) und Arpad Horvath (SV Mertendorf) ist heute der FC ZWK Nebra an der Reihe.

Auf der Dieter-Höhne-Sportstätte in der Unstrutstadt ist – ähnlich wie in Klosterhäseler – Teamwork Trumpf. „Bei uns gibt es die Dienstaggruppe, das sind die Älteren um Hartmut Wolfert, die für den Hartplatz sowie die Hecken, Rosen und Blumenrabatten zuständig sind. Und dann gibt es noch eine Gruppe mit Leon Fuchs, Kevin Trabert, Udo Ihle, Andreas Reußner und meiner Wenigkeit, die sich um die Pflege des Rasenplatzes kümmert“, berichtet Matthias Klingenstein. Der 47-Jährige ist aktuell Betreuer der zweiten Männermannschaft des FC ZWK; davor hatte er die Nachwuchskicker von den F- bis zu den B-Junioren trainiert. „In einer WhatsApp-Gruppe sprechen wir uns ab, wer wann wie viel Zeit fürs Mähen oder für andere Arbeiten hat“, so Klingenstein, der beim Bauhof der Stadt Nebra arbeitet und in dieser Woche unser Tipp-Experte ist.

Um die Arbeit seiner Greenkeeper-Truppe zu erleichtern, hat der Nebraer Verein eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das dabei eingesammelte Geld – es geht um eine Finanzierungssumme von 10.000 Euro – soll für den Einbau einer automatischen Beregnungsanlage verwendet werden. Im Internet kann man sich unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/einbau-automatische-beregnung darüber informieren.

Mit Matthias Klingenstein, dessen Sohn Felix für das Kreisoberliga-Team des FC ZWK Nebra kickt, blicken wir nun auf die Partien der 15. und letzten Runde unseres regionalen Fußball-Tippspiels. Für den Gesamtsieg gibt es am Saisonende eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. Das beste Team erhält einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. Und der Wochensieger darf sich auf 50 Euro von der BRU Security GmbH freuen.

In der Gesamteinzelwertung liegt der Lossaer Stefan Bärhold mit 129 Punkten an der Spitze, gefolgt von Malte Fricke (Gernstedt/ 126), Udo Zombat (Naumburg) und Sven Spitzer (Wangen/je 125). Bärhold führt mit Christopher Weihrauch (123,5) auch die Teamwertung an. Auf Platz zwei liegen die Balgstädter Klaus und Max Wege (119,5). Gibt es nach dem Saisonfinale an der Spitze der Gesamtwertungen punktgleiche Tipper oder Teams, wird zwischen diesen ein Stechen mit Spielen der Klub-WM durchgeführt.

LANDESLIGA Süd: Blau-Weiß Brehna – SC Naumburg.

Die Domstädter haben den Klassenerhalt bereits am vorletzten Spieltag eingetütet. Da können sie die Saison beim Tabellenachten locker ausklingen lassen.

Matthias Klingenstein tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

LANDESKLASSE, Staffel 6: FC RSK Freyburg – SG Spergau.

Auch in dieser Partie geht es für beide Teams um nichts mehr. Die Jahnstädter werden das Spieljahr auf Platz fünf beenden; der Tabellenvorletzte Spergau steigt ab.

Matthias Klingenstein tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt 3:1.

Blau-Weiß Farnstädt – BSC 99 Laucha.

Beim souveränen Meister, der damit in die Landesliga zurückkehrt, sind die Glockenstädter klarer Außenseiter. Aber auch sie haben ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, schon erreicht.

Matthias Klingenstein tippt 6:0, Tageblatt/MZ tippt 4:0.

KREISOBERLIGA: FC ZWK Nebra – FSV Klosterhäseler.

Die gastgebenden Unstrutstädter werden das Spieljahr aller Voraussicht nach auf dem fünften Platz abschließen. Aufsteiger Klosterhäseler hat in diesem Regionalderby indes noch die Chance, den ESV Herrengosserstedt – der seine Partie in Kretzschau vorgezogen und mit 2:1 gewonnen hat – von Platz sieben wieder zu verdrängen. Dazu reicht dem FSV ein Remis. Mit einem Sieg könnten die Gäste sogar noch Sechster werden und die Sporaer überholen, wenn diese gegen Bad Kösen verlieren.

Matthias Klingenstein tippt 4:1, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

SV Spora – SG Blau-Weiß Bad Kösen.

Für die Kurstädter könnte es noch der Bronzerang werden. Dazu müssten sie ihr letztes Saisonspiel gewinnen, während Nessa/Teuchern bei Meister und Landesklasse-Aufsteiger Großkorbetha maximal einen Zähler holen dürfte. Mit einem Remis würden die Blau-Weiß-Kicker die 50-Punkte-Marke erreichen. Für diesen Fall hat ihr Trainer Marc Eschrich seinen Schützlingen ein Fass Freibier versprochen – sicher auch ein lohnendes Ziel.

Matthias Klingenstein tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 2:3.

SC Naumburg II – VfB Großgörschen.

Nachdem sie über weite Strecken der Saison den letzten Tabellenplatz gepachtet hatte, konnte sich die SCN-Reserve inzwischen aus dem Abstiegsschlamassel befreien. Gelingt ihr gegen den Tabellennachbarn, der allerdings sieben Punkte mehr auf dem Konto hat, ein siegreicher Abschluss?

Matthias Klingenstein tippt 0:1, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

Lützen/Meuchen – Fortuna Bad Bibra/TV Saubach.

Im Kellerduell geht es für beide Kontrahenten um nichts mehr, weil Bad Bibra/Saubach – wie in dieser Woche bekannt wurde – freiwillig in die Kreisliga absteigt. Fraglich ist jetzt nur noch, ob Lützen/Meuchen ebenfalls zurückzieht. Das hätte dann Folgen für die Zweitplatzierten der beiden Kreisliga-Staffeln.

Matthias Klingenstein tippt 1:1, Tageblatt/MZ tippt 1:3.

KREISLIGA: Baumersrodaer SV – Grün-Gelb Osterfeld.

Bestätigen sich die Gerüchte, dass sich Lützen/Meuchen zurückzieht, wird im Burgenland-Oberhaus ein Platz frei. Diesen würden dann die Vizemeister der beiden Kreisliga-Staffeln, die Baumersrodaer und höchstwahrscheinlich der SV Motor Zeitz, in einer Relegationspartie auf neutralem Platz ausspielen. „Dazu hätten wir bis zum 5. Juli Zeit. Einen Termin und einen Austragungsort gibt es allerdings noch nicht“, sagt Tobias Richter, der für den Spielbetrieb zuständige Vizepräsident des Kreisfachverbandes Fußball Burgenland. Der BSV kann die Partie gegen Osterfeld nutzen, um für diese mögliche Aufstiegschance durch die Hintertür im Rhythmus zu bleiben.

Matthias Klingenstein tippt 3:0, Tageblatt/MZ tippt 5:1.

LSG Goseck – Balgstädter SV/ BSC Laucha II.

Die größte Spannung unter den Begegnungen der letzten Tippspiel-Runde verspricht das Fernduell zwischen Goseck und Löbitz um den Klassenerhalt. Nur der Tabellenletzte der Staffel 1 steigt ab. Die LSG-Kicker, die es morgen mit dem Tabellenelften von der Unstrut zu tun bekommen, liegen als Schlusslicht einen Punkt hinter den Löbitzern und haben das klar schlechtere Torverhältnis.

Matthias Klingenstein tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 1:2.

VSG Löbitz – FC RSK Freyburg II/Gleinaer SV.

Die gastgebenden Wethautaler müssen, um im Kampf gegen den Abstieg in die Kreisklasse ganz sicherzugehen, die Partie gegen den Ranglistenachten gewinnen.

Matthias Klingenstein tippt 0:3, Tageblatt/MZ tippt 1:2.