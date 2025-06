Uwe Spindler ist Inhaber des seit 35 Jahren bestehenden Unternehmens H+S Computer Dessau. Mit der MZ wirft er einen Blick in die Firmengeschichte und verrät das Geheimnis seines Erfolgs.

Wirtschaft in Dessau-Rosslau

Dessau-Roßlau/MZ. - Im Jahr 1990, in den Zeiten des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs der Wiedervereinigung, haben zwei Männer in Dessau die Chance genutzt und sich selbstständig gemacht. Sie haben den Zeitgeist erkannt und ein Unternehmen gegründet, das noch immer besteht, kürzlich 35-jähriges Bestehen feierte: H+S Computer Dessau. Einer von ihnen ist Firmeninhaber Uwe Spindler. Gemeinsam mit der MZ wirft er einen Blick zurück auf die Anfänge und schildert, wie sich das Unternehmen in der schnelllebigen Computerbranche immer wieder angepasst hat, um auf der Erfolgsspur zu bleiben.