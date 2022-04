Halle (Saale)/MZ - Dass sich der Gesicht des Halleschen FC zur neuen Saison 2022/23 massiv verändern wird, ist ein offenes Geheimnis. Dem HFC - und sicher auch vielen anderen Klubs in der 3. Liga - steht also eine ereignisreicher Transfersommer bevor.

Im Sommer sind viele interessante Profis ablösefrei auf dem Transfermarkt, weil die Verträge auslaufen. Wir stellen eine Auswahl von ablösefreien Fußballern vor, die ins Profil des HFC passen würden – finanziell und sportlich. Berücksichtigt wurden dabei nur Profis, die aktuell in der 3. Liga spielen.

Erklärung: Datenquelle für die Vertragslaufzeit der Spieler ist das Portal transfermarkt.de (Stand: 6. April 2022), die Angaben entsprechend ohne Gewähr. Ein Interesse des HFC an den hier gelisteten Profis ist nicht bekannt, es handelt sich lediglich um eine Übersicht. Viel Spaß beim Spekulieren!

TOR

Johannes Brinkies (28 Jahre, Torwart, FSV Zwickau)

Als Torsten Ziegner Trainer war, hatte der HFC Brinkies schon einmal an der Angel - doch entschied sich der Keeper für einen Verbleib in Zwickau, wo er bereits seit 2016 spielt. Brinkies ist Kapitän und Führungsfigur - Rollen, die er auch in Halle übernehmen könnte. Dass er zu den besten Keepern der 3. Liga zählt, beweist es jedes Jahr aufs Neue.

Tim Boss (28 Jahre, Torwart, SV Wehen Wiesbaden)

Bei Fortuna Köln glänzte er einst in der 3. Liga. Es folgte der Sprung in die 2. Bundesliga, wo er sich bei Dynamo Dresden nicht durchsetzen konnte. In Wehen hat Boss in seinem Jahr den Stammplatz verloren, was einen Vereinswechsel wahrscheinlich macht.

Stefan Drljaca (22 Jahre, Torwart, Borussia Dortmund II)

In Dortmund dürfte der Deutsch-Serbe über die Saison hinaus eher keine Perspektive mehr haben, seinen Stammplatz hat er an Top-Talent Luca Unbehaun verloren. Für andere Drittligisten ist der gebürtige Homburger aber sicher interessant.

Hendrik Bonmann (28 Jahre, Torwart, Würzburger Kickers)

Bei den Kickers ist der Keeper Kapitän, er bringt reichlich Erfahrung als 3. Liga und 2. Bundesliga mit. Als gestandener Spieler würde er wohl auch bei einem Abstieg von Würzburg eine gute Perspektive bei einem anderen Drittligisten haben.

Norman Quindt (25 Jahre, Torwart, TSV Havelse)

Laut "kicker" zählt der Schlussmann zu den notenbesten in der 3. Liga. Quindt konnte beim Überraschungs-Aufsteiger Werbung in eigener Sache betreiben und sich so womöglich für einen neuen Klub empfehlen, wenn Havelse absteigt.

ABWEHR

Jozo Stanic (23 Jahre, Rechtsverteidiger, SV Wehen Wiesbaden)

Beim FC Augsburg steht der Deutsch-Kroate bis 2024 unter Vertrag, zuletzt war er Zwickau und Wiesbaden in die 3. Liga verliehen - wobei er in Zwickau stärker war als zuletzt beim SVWW. Da Stanic auch innen verteidigen kann, wäre er eine interessante Lösung.

Oliver Steurer (27 Jahre, Innenverteidiger, MSV Duisburg)

Für Heidenheim spielte der kopfballstarke Abwehrmann schon in der 2. Bundesliga, beim MSV konnte er eine Liga tiefer nicht so recht durchstarten. Könnte sich im Sommer wieder neu orientieren, da wäre die 3. Liga wohl ein realistisches Ziel.

Steffen Nkansah (25 Jahre, Innenverteidiger, FSV Zwickau)

Der wuchtige Abwehrspieler ist in Zwickau gesetzt und bringt konstant seine Leistung - wie schon zuvor in Braunschweig. Kommt inzwischena auf über 100 Drittligaspiele und dürfte als ablösefreier Spieler sicher viele Anfragen bekommen.

Leon Schneider (21 Jahre, Innenverteidiger, Würzburger Kickers)

Bei den stark abstiegsbedrohten Kickers in der gebürtige Eisenhüttenstädter Stammkraft in der Abwehr, er kann innen und rechts verteidigen. Kleiner Schönheitsfehler: Er gehört dem 1. FC Köln und ist aktuell nur verliehen. Eine erneute Leihe wäre aber wohl denkbar.

Niko Bretschneider (22 Jahre, Linksverteidiger, MSV Duisburg)

In der Hertha-Jugend wurde der gebürtige Berliner ausgebildet. Er ist beidfüßig, kann links oder im defensiven Mittelfeld spielen. Beim MSV sammelte er erste Drittliga-Erfahrungen und machte seine Sache ordentlich.

Patrick Wolfgang Kapp (24 Jahre, Innenverteidiger, Viktoria Berlin)

Bei den Berlinern ist der bei 1899 Hoffenheim ausgebildete Verteidiger Stammkraft und gehört zu den konstantesten Spielern im Kader. Nicht nur wegen seiner zwei Saisontore hat Kapp gezeigt, dass er das Niveau für die 3. Liga hat.

MITTELFELD

Martin Kobylanski (28 Jahre, offensives Mittelfeld, Eintracht Braunschweig)

Der Pole stand schon einmal auf der HFC-Wunschliste. Nach einer mäßigen Saison in Braunschweig ist der "Unterschiedsspieler" mit dem feinen Fuß im Sommer wieder ablösefrei. Aber für Halle könnte er schlichtweg zu teuer sein.

Lukas Petkov (21 Jahre, offensives Mittelfeld, SC Verl)

Der FC Augsburg hat den technisch starken Nachwuchsspieler zuletzt in Liga drei verliehen, wo Petkov eine starke Saison spielt. Ein erneutes Leihgeschäft des Deutsch-Bulgaren könnte für alle Seiten die beste Lösung sein.

Florian Egerer (24 Jahre, defensives Mittelfeld, SV Meppen)

Der gebürtige Berliner ist ein lauf- und kampfstarker "Sechser", der für Meppen schon knapp 100 Mal auf dem Rasen stand. Die aktuelle Saison verlief für Egerer wegen einer Hüftverletzung eher enttäuschend - unklar ist, wie es über den Sommer hinaus weitergeht.

Kianz Froese (25 Jahre, offensives Mittelfeld, TSV Havelse)

Dass Havelse in der 3. Liga nicht wirklich konkurrenzfähig war, lag sicherlich nicht am in Kuba geborenen Kanadier. Froese war Dauerbrenner und Kreativspieler im Mittelfeld, sammelte zweistellige Scorerpunkte und machte damit Werbung in eigener Sache: Spielertypen wie ihn gibt es nicht so oft in Liga drei.

Enes Küc (25 Jahre, offensives Mittelfeld, Viktoria Berlin)

Der Deutsch-Türke wurde beim VfL Bochum in der Jugend von HFC-Idol Dariusz Wosz ausgebildet und arbeitete sich über der Berliner AK und die Würzburger Kickers zu Viktoria in die 3. Liga hoch. Als technisch starker Kreativspieler zeigte Küc immer wieder gute Spiele, blieb allerdings im Abschluss oft zu harmlos.

STURM

Lenn Jastremski (21 Jahre, Mittelstürmer, Viktoria Köln)

Das Sturmtalent gehört dem FC Bayern, spielte aber zuletzt auf Leihbasis in Köln in Liga drei. Im Sommer endet die Leihe und der FCB muss die Situation des Junioren-Nationalspielers neu bewerten. Eine erneute Leihe könnte eine gute Lösung sein.

Kasim Rabihic (29 Jahre, Offensivspieler, SC Verl)

In Verl in der Deutsch-Bosnier der zentrale Kreativspieler, glänzt vor allem immer wieder als Passgeber und Chancen-Vorbereiter. War in gut 60 Drittliga-Spielen an mehr als 35 Toren direkt beteiligt. Sollte Verl absteigen, würde Rabihic wohl problemlos innerhalb der Liga wechseln können.

Timmy Thiele (30 Jahre, Mittelstürmer, Viktoria Köln)

Der gebürtige Berliner ist ein echter Haudegen in Liga drei, wo er in knapp 200 Spielen an 75 Toren direkt beteiligt war. In Köln allerdings erlebt der Mittelstürmer verletzungsbedigt eine ganz schwache Saison. Vielleicht steht ja im Sommer mal wieder ein Tapentewechsel an?

Lucas Falcao (22 Jahre, Mittelstürmer, Viktoria Berlin)

Ein Brasilianer für den HFC? Berlins technisch starker Angreifer startet furios in die Saison (drei Tore in den ersten drei Spielen), ließ dann aber etwas nach. Sein Talent ist aber nicht zu übersehen und die 3. Liga wird sicher sein Ziel für nächste Saison bleiben.

René Guder (27 Jahre, Rechtsaußen, SV Meppen)

Schon 2018 hatte der HFC großes Interesse an Guder, der dann aber aus der Regionalliga zu Wehen Wiesbaden wechselte. Seitdem absolvierte er 130 Drittligaspiele für den SVWW und Meppen und schoss 14 Tore. Ein echter Torjäger ist der gebürtige Hamburger zwar nicht, doch kann er auf rechts immer viel Betrieb machen.

Mike Feigenspan (26 Jahre, Rechtsaußen, SV Meppen)

Meppen holte den Ex-Braunschweiger erst im Winter zurück in die 3. Liga. Feigenspan spielt im Emsland nur eine Nebenrolle, was eine Trennung im Sommer durchaus wahrscheinlich macht. Mit seinen über 80 Drittliga-Spielen ist der technisch starke Offensivmann aber interessant für andere Klubs.