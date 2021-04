Diese interessanten Spieler sind ablösefrei zu haben

Halle (Saale) - Die Saison in der 3. Liga nähert sich ihrem Ende, der Blick vieler Vereine und Fans geht damit auch schon auf die neue Saison 2021/22. Denn Transfers und Personalplanung brauchen bekanntlich einen zeitlichen Vorlauf.

Auch beim Halleschen FC wird es Bewegung im Kader geben. Viele Verträge laufen im Sommer aus, nicht alle Spieler sollen gehalten werden oder wollen in Halle bleiben. Und Zugänge sind immer wichtig, um die Qualität im Aufgebot zu steigern und den Konkurrenzkampf zu forcieren.

Im Sommer sind viele interessante Profis ablösefrei auf dem Transfermarkt, weil die Verträge auslaufen. Wir stellen eine Auswahl von ablösefreien Fußballern vor, die ins Profil der 3. Liga passen würden – finanziell und sportlich. Berücksichtigt wurden dabei nur Profis aus den Bundesligen und der 3. Liga.

Erklärung: Datenquelle für die Vertragslaufzeit der Spieler ist das Portal transfermarkt.de (Stand: 30. April 2021), die Angaben entsprechend ohne Gewähr. Ein Interesse des HFC an den hier gelisteten Profis ist nicht bekannt, es handelt sich lediglich um eine Übersicht. Viel Spaß beim Spekulieren!

Kilian Senkbeil (21 Jahre, Innenverteidiger, FC Bayern II)

Der gebürtige Leipziger wurde in der RB-Jugend ausgebildet, konnte sich beim Rekordmeister angesichts der namhaften Konkurrenz aber noch nicht dauerhaft durchsetzen. Bei vielen Drittligisten dürfte er aber als Verstärkung auf dem Zettel stehen.

Anthony Barylla (23 Jahre, Rechtsverteidiger, 1. FC Saarbrücken)

Geboren in Gera durchlief der Rechtsfuß die Jugend von RB Leipzig, bevor er beim FSV Zwickau in der 3. Liga debütierte. Beim 1. FC Saarbrücken ist er Stammkraft und kommt in jungen Jahren schon auf stolze 80 Drittliga-Partien. Barylla ist aber bei vielen Klubs heiß begehrt.

Lion Schweers (24 Jahre, Innenverteidiger, Würzburger Kickers)

Der gebürtige Dortmunder, der aus der BVB-Jugend stammt, bringt die Erfahrung von gut 100 Drittliga-Spielen für Preußen Münster und die Würzburger Kickers mit. In der 2. Bundesliga kommt er in Würzburg aber kaum zum Einsatz, daher könnte sich der beidfüßige Innenverteidiger im Sommer durchaus neu orientieren.

Nico Rieble (25 Jahre, Innenverteidiger, VfB Lübeck)

In der 3. Liga hat sich der gebürtige Rastatter schon etabliert, für Hansa Rostock und Lübeck kommt er auf mehr als 80 Einsätze – hinzu kommen noch 21 Zweitliga-Partien für den VfL Bochum. Rieble, der beidfüßig ist und auch links auf der Außenbahn spielen kann, ist ein interessanter Kandidat für viele Klubs.

Sören Dieckmann (25 Jahre, Linksverteidiger, SV Sandhausen)

Beim SVS kommt der gebürtige Dortmunder nur in der Oberliga-Reserve zum Einsatz, im Sommer muss er sich neu orientieren. Die 3. Liga könnte für den ehemaligen BVB-Jugendspieler eine gute Adresse ein.

Jannik Bandowski (27 Jahre, Linksverteidiger, SpVgg Unterhaching)

Der einstige deutsche U20-Nationalspieler kickte schon mit 1860 München und dem VfL Bochum in der 2. Bundesliga und galt es riesiges Talent, doch warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück. Daher konnte er sich trotz seiner Veranlagung auch in Unterhaching nicht durchsetzen.

Erik Zenga (28 Jahre, Defensives Mittelfeld, SV Sandhausen)

In Halle ist Zenga ein alter Bekannter, die Saison 2017/18 absolvierte er als Leihspieler an der Saale. Ein Kreuzbandriss war den Mittelfeld-Kämpfer beim SVS zurück, in der laufenden Saison ist er eher Ergänzungs- als Stammspieler. Der Schritt in die 3. Liga könnte für Zenga durchaus sinnvoll sein.

Kai Klefisch (21 Jahre, Defensives Mittelfeld, Viktoria Köln)

Das Viktoria-Eigengewächs startet in der 3. Liga durch und ist ein starker Ballverteiler im zentralen Mittelfeld. Mit seinen 21 Jahren ist Klefisch zudem noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Wahrscheinlicher als ein Wechsel innerhalb der 3. Liga ist aber der Sprung nach oben in Liga zwei.

Gino Fechner (23 Jahre, Defensives Mittelfeld, KFC Uerdingen)

Der gebürtige Bochumer, der in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet wurde, ist beim KFC absolute Stammkraft und kommt bereits auf mehr als 60 Drittliga-Partien in seiner Karriere. Je nachdem, wie es in Uerdingen nach der Insolvenz weitergeht, könnte Fechner auch ein Thema für andere Vereine werden.

Gökhan Gül (22 Jahre, Defensives Mittelfeld, Fortuna Düsseldorf)

Die DFB-Junioren-Nationalteams durchlief Gül von der U16 bis zur U20, bei der Fortuna kommt er in der 2. Bundesliga aber nicht zum Zug. Bei seiner Leihe zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden deutete er aber an, dass er diese Spielklasse sehr gut draufhat.

Maximilian Jansen (27 Jahre, Defensives Mittelfeld, MSV Duisburg)

Ein weiterer Ex-HFC-Spieler kommt auf den Markt: 63 Mal trug Jansen das HFC-Trikot, inzwischen kickt er für den Ligarivalen MSV Duisburg. An der Wedau ist er aber kein Stammspieler, daher werden sich die Wege im Sommer wohl trennen.

Rene Klingenburg (27 Jahre, Zentrales Mittelfeld, Viktoria Köln)

Für Preußen Münster spielte der Mittelfeldmann 2018/19 eine überragende Drittliga-Saison mit neun Toren, anschließend kickte er eine Saison mit Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Seit seinem Wechsel zur Viktoria stockt aber Klingenburgs Karriere etwas, in Köln ist er kein Stammspieler mehr. Gibt es im Sommer den nächsten Klubwechsel?

Leon Jensen (23 Jahre, Zentrales Mittelfeld, FSV Zwickau)

Spielstark, laufstark, kampfstark: Der zentrale Mittelfeldspieler des FSV ist ein sehr interessanter Spieler. Galt 2017 bei Werder Bremen als großes Talent, konnte sich dann aber nicht behaupten. In Zwickau hat er seine Drittliga-Tauglichkeit aber längst unter Beweis gestellt.

Thomas Eisfeld (28 Jahre, Offensives Mittelfeld, VfL Bochum)

In seiner Karriere kam Eisfeld schon reichlich rum: Er kickte für den FC Arsenal und FC Fulham in England, durchlief die Jugend von Borussia Dortmund und ist seit sechs Jahren Zweitliga-Profi beim VfL Bochum. Dort kommt der gebürtige Finsterwalder aber nur sporadisch zum Einsatz. Ob es Eisfeld aber tatsächlich in die 3. Liga zieht, ist zweifelhaft.

Yannick Deichmann (26 Jahre, Offensives Mittelfeld, VfB Lübeck)

Der Hamburger ist der Schlüsselspieler in der Offensive des Aufsteigers. Sollte Lübeck wieder absteigen, könnte es Deichmann in der 3. Liga halten – mit seinen zweistelligen Scoererpunkten sollte er das Interesse anderer Klubs allemal geweckt haben.

Morris Schröter (25 Jahre, rechtes Mittelfeld, FSV Zwickau)

Der Cottbusser hat eine bemerkenswerte Entwicklung genommen und zählt zu den Top-Spielern der 3. Liga. Mit seinen acht Saisontore ist er sehr gefährlich und bringt zudem viel Tempo mit. Sein Weg wird aber wohl in die 2. Bundesliga führen.

Simon Skarlatidis (29 Jahre, Rechtes Mittelfeld, 1. FC Kaiserslautern)

Mehr als 160 Drittliga-Spiele, dazu zwölf Partien in der 2. Bundesliga: Einen wie Skarlatidis kann wohl jeder Klub in der 3. Liga gut gebrauchen. Allerdings verlor die Karriere des Rechtsfuß am Betzenberg etwas an Fahrt, auch eine Leisten-OP warf ihn zurück.

Marcel Bär (28 Jahre, Rechtsaußen, Eintracht Braunschweig)

Nach 134 Drittliga-Partien mit 28 Toren für Jena, Zwickau, Aalen und Braunschweig ist Bär zum Zweitliga-Profi bei der Eintracht. Je nachdem, wie die Saison für Spieler und Klub läuft, könnte es im Sommer zur Trennung kommen. Dann wären sicherlich viele Teams aus der 3. Liga interessiert am flexiblen Offensivspieler.

Kevin Holzweiler (26 Jahre, Rechtsaußen, Viktoria Köln)

Nach einer starken ersten Saison in der 3. Liga mit zehn direkten Torbeteiligungen läuft es im zweiten Jahr nicht mehr ganz so gut beim beidfüßigen Tempospieler der Viktoria. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler dürfte aber für andere Klubs ein interessanter ablösefreier Kandidat sein, sollte es für ihn in Köln nicht mehr weitergehen.

Lucas Cueto (25 Jahre, Linksaußen, Viktoria Köln)

Schon im Sommer 2020, als er mit Preußen Münster abgestiegen war, war Cueto ein interessanter Spieler auf dem Markt – damals wechselte der gebürtige Kölner in seine Heimatstadt zur Viktoria. Im Sommer hat der Deutsch-Spanier erneut die Wahl, verlockende Angebote wird es sicherlich geben.

Sören Bertram (29 Jahre, Hängende Spitze, 1. FC Magdeburg)

In Magdeburg durchlebte der Ex-HFC-Publikumsliebling zuletzt eine schwierige Zeit, er war zeitweise aussortiert und dann nur noch Ersatz, von Manager Mario Kallnik wurde er persönlich kritisiert. Unter dem neuen Trainer Christian Titz hat er wieder einen besseren Sand. Sollten sich die Wege doch trennen, greift dann ein anderer Drittligist zu?

Babacar Gueye (26 Jahre, Stürmer, Karlsruher SC)

Ein klassischer Torjäger ist der Senegalese nicht, trotzdem kickte er schon in beiden Bundesligen. So richtig hat er den Durchbruch dort aber nicht geschafft, daher könnte die 3. Liga für Gueye eine Option sein, seine Karriere neu in Schwung zu bringen.

Benjamin Girth (29 Jahre, Stürmer, Holstein Kiel)

Am aktuellen Höhenflug von Kiel in der 2. Bundesliga ist Girth kaum beteiligt, er spielt sportlich keine große Rolle. Das war für ihn in der 3. Liga anders, dort schoss er 28 Tore in 52 Partien für Meppen und Osnabrück. Kehrt der gebürtige Magdeburger, der aus der FCM-Jugend stammt, im Sommer in seiner Erfolgsliga zurück?

Timmy Thiele (29 Jahre, Stürmer, Viktoria Köln)

In Kaiserslautern und Jena hat Thiele seine Torgefahr bereits unter Beweis gestellt, in Köln ist er erst in der Rückrunde heißgelaufen. Ein erneuter Vereinswechsel im Sommer, wenn Thiele ablösefrei ist, ist immer denkbar. Am Torjäger dürfte es jedenfalls genug Interesse geben.

Osayamen Osawe (27 Jahre, Stürmer, KFC Uerdingen)

Beim HFC kennt man den Angreifer aus seiner Zeit zwischen 2014 und 2016. Anschließend zog des Osawe in die 2. Bundesliga und dann zurück in die 3. Liga, wo er – immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen – aber unauffällig blieb. Gibt es im Sommer eine erneute Neu-Orientierung?

Jan-Marc Schneider (27 Jahre, Stürmer, Jahn Regensburg)

Die 3. Liga kennt der gebürtige Hamburger noch nicht, dafür aber die 2. Bundesliga und die Regionalliga. In letzterer glänzte Schneider als Torjäger, in den höheren Ligen konnte er dies noch nicht unter Beweis stellen – in Regensburg ist er nur Ergänzungsspieler.

Nick Proschwitz (34 Jahre, Stürmer, Eintracht Braunschweig)

In Weißenfels wurde der Stürmer geboren, es folgte eine Karriere voller Höhen und Tiefen in der 2. Bundesliga, in England, Liechtenstein und Belgien. Inzwischen schießt er seine Tore für Braunschweig. Bei einem möglichen Abstieg der „Löwen“ könnte sich aber auch Proschwitz im Spätherbst seine Karriere noch einmal neu orientieren. Vielleicht ja in Richtung Heimatregion?

Felix Schröter (25 Jahre, Stürmer, SpVgg Unterhaching)

Bei der Spielvereinigung läuft es für den Angreifer nicht mehr rund. Durchaus möglich, dass es im Sommer zur Trennung kommt. In Heidenheim schnupperte der Stürmer bereits Zweitliga-Luft, dazu kommt die Erfahrung aus rund 50 Drittliga-Partien. Ein interessantes Paket, das zu vielen Drittliga-Klubs passen könnte. (mz/bbi)