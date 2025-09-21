Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte das Team der SG Union Sandersdorf den Magdeburger SV Börde am Sonntag vom Platz.

Sandersdorf/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Union Sandersdorf am Sonntag gegen die Rivalen aus Magdeburg eingenetzt. 7:0 (5:0) für die Sandersdorfer.

In Minute 18 schoss Levin Steffen Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Miguel Mittmeier (22.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 22. Minute

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Osterland, Wieczorek, Groh (53. Franzke), Uhte, Schneider (46. Pätzke), Seide, Mittmeier, Mackowiak, Stagat (62. Bergmann), Mühlbauer

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Beneke, Jahn, Jäger (46. Lima Sampa), Schuster, Krauel, Westermann, Friedel, Horn, Neumann (46. Lampe)

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28