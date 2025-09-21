Fußball-Verbandsliga A-Junioren: An diesem Wochenende hat der FSV Barleben 1911 im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den VfL Halle 96 I (U19) unterlag das Team von Stefan Resch mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Stefan Resch hat am Sonntag vor 35 Zuschauern auf dem Sportplatz Ebendorf ganze fünf Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Hannes Thomas Unthan das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Die Hallenser legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Lio Lorenz der Torschütze.

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück – 31. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Khalid den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (82.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – Müller, Günther, Leon (80. Hutzler), Resch, Bertram, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Korbginski (88. Rautmann), J. L. Meyer (80. Winter), Teubner (88. Mendel), Fromme

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Danyi, Unthan (66. Witter), Ugoh (46. Zabel), Khalid, Lorenz, Prokein, Rayko, Heute, Meyer, Onyedeke

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35