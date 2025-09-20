Der 1. FC Zeitz sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 5:4 (2:4)-Erfolg gegen den SV Großgräfendorf.

In Minute 15 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (19.).

Unentschieden. Der SV Großgräfendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jonas Henze versenkte den Ball in Minute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Ali Abdullahi Hassan, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Zeitzer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Rolke, Rieger, Kämpfe, Felgenträger, Müller, Thäle (30. Flesch), Medovkin, Brausch (24. Eckardt), Schröter (47. Abdullahi Hassan), Rothe

SV Großgräfendorf: Deubel – Weniger, Hofmann, Bunzel (84. Lautenschläger), Werner, Henze, Geier, Ernst, Uhlmann (57. Wolf), Tietze, Meyer (30. Goldschmidt)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35