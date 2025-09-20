Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die Germania Wernigerode mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 251 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste durch.

Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

FC Einheit Wernigerode II führt nach 67 Minuten 2:0

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (67.). Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – R. Schmidt, Beddigs, Müller, Böhme, Blecker, Niehoff (64. Kodatis), Peszt (76. Kläfker), Ibrahim (90. Reitmann), Herbst (52. Foltis), J. Schmidt (85. Clemens)

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne, Krokowski, Kugenbuch (67. Koch), Blume (79. Stechhahn), Mittag, Seil, Müller, Thiel (41. Wagner), Hahne (67. Asemerom), Seil

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251