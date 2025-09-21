Einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen die SG Dessau/Kochstedt heimste der Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Haldensleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Haldensleber SC und die SG Dessau/Kochstedt am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Jannes Michael Prokop mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Haldensleber konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Darvin Francis Hajowsky der Torschütze (32.).

Haldensleber SC und SG Dessau/Kochstedt – 1:1 in Minute 32

Tor Nummer drei schoss Louis Neumann für Haldensleber (38.). Es blieb spannend. Carlo Fiete Fülla (Dessau) traf in Minute 39. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Neumann (Haldensleber) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Haldensleber Elf erzielen (81.). In Spielminute 88 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der Haldensleber SC hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SG Dessau/Kochstedt

Haldensleber SC: Krepp – Boege, Klein, Sulfrian (46. Schnee), Richter (77. Walther), Prokop, Riedner (70. Zielinski), Teuchler, Neumann (90. Petrochenko), Wilken (55. Ahlfeld), Limburg

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Hajowsky, Khan (69. Vetter), Alhamwi, Dujakovic, Fülla, Becker, Täubrecht, Karbath, Seidler (59. Spielau), Krieg (75. Linke)

Tore: 1:0 Jannes Michael Prokop (25.), 1:1 Darvin Francis Hajowsky (32.), 2:1 Louis Neumann (38.), 2:2 Carlo Fiete Fülla (39.), 3:2 Louis Neumann (81.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Matti Chelvier, Joel Alexander Stief; Zuschauer: 35