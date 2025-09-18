Für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:1). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Sandersdorfer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem FC Einheit Rudolstadt verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Gleich nach Spielstart schoss Pascal Sauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Sauer (12.) erzielt wurde.

12. Minute: SG Union Sandersdorf in Führung dank zwei Treffern von Pascal Sauer – 2:0

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. 43 Minuten später legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Rupprecht den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Rudolstadt sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (64. Scheibe), Choschnau, Walter (64. Stashenko), Hamella, Sauer (88. Mittmeier), Farkas, Sponholz, Seifert (85. Jauck), Exner (85. Nakano), Schnabel

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling, Schneider, Rupprecht, Schlegel, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Floßmann, Krahnert, Smyla (90. Siegel), Heß (65. Trunk), Riemer

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56