Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt einstecken.

Bischofswerda/MTU. Vor 182 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 1:2 (0:0) gegen Halberstadt eine Niederlage eingestehen müssen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Silvio Rust das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (55.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Pascal Hackethal den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 77

Am Ende der Partie sollte es dem Bischofswerdaer FV 1 doch noch gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Jonas Krautschick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bischofswerda erlangte (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born (58. Sobe), Krautschick, Hofmann, Scheunert (69. Baudisch), Bürger, Hecker (69. Reh), Rettig, Scharfe, Stopp, Weiß

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Hackethal, Kohn, Boateng (89. Conrad), Klaschka, Rust, Ertmer, Hujdurovic, Huber (88. Zeidler), Grzega

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182