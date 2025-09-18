Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:2 (0:1).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lucas Brüske. Der Trainer von Nietleben musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

67. Minute: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Abdulhamid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Ruppe, Neutag, Blautzik, Preuß, Rosenheinrich (40. Scharschuh), Forisch (46. Zeug), Schütze (46. Wonnay), Silber, Möhwald, Wendt

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Solyman, Seym, Ballhaus, Abdulhamid, Ali (73. Hamo), Riethe, Dong, Vernau (80. Phung), Taher, Ivanko

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35