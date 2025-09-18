Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber FC Grimma gegen den VfB Auerbach 1 ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Charlie Spranger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Auerbach 1 steckte einmal Gelb ein (35.). Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jan Hübner den Ball ins Netz.

FC Grimma und VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Hache den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Auerbacher Team erzielte (81.). Der FC Grimma sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Seidl (46. Öner), Wächtler, Hübner, Pistol, Janz, Kind (87. Mattheus), Ziffert, Rieger (46. Werner), Katzenberger, Vogel

VfB Auerbach 1: Birke – Bauer, Guzlajevs (38. Lippmann), Schardt, Roscher (62. Cermus), Schmidt, Hache, Spranger (62. Graf), Birkner, Kaiser, Kadric (62. Weigel)

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86