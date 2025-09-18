Für den VfB 1921 Krieschow endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VFC Plauen mit 1:2 (0:1).

Kolkwitz/MTU. Vor 310 Zuschauern hat sich das Team von Robert Koch mit 1:2 (0:1) gegen Plauen eine Niederlage eingestehen müssen.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Plauen noch einen drauf: In Minute 60 wurde das zweite Tor durch Valentin Sponer erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 60: VfB 1921 Krieschow mit 0:2 im Rückstand

Unmittelbar darauf gelang es Luca Grimm, den Ball ins Netz zu befördern und den Kolkwitzn noch ein Tor zu verschaffen (63.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak, Gerstmann (66. Antosiak), Knechtel, Dreßler (46. Grimm), Pereira Rodrigues, Hebler, Pahlow, Zizka (85. Zurawsky), Bittroff, Felgenträger (66. Michalski)

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Tanriver, Profis (67. Plank), Sponer, Martynets (86. Greenham), Haake, Eichie (58. Winter), De Moura Beal, Schubert, Hussain (58. Kämpfer)

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310