Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag nicht, als er sich vor 35 Fans mit 0:2 (0:1) gegen die SG Buna Halle-Neustadt geschlagen geben musste.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hinkt 0:2 hinterher – 67. Minute

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Abdulhamid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Neutag, Rosenheinrich (40. Scharschuh), Forisch (46. Zeug), Möhwald, Silber, Schütze (46. Wonnay), Blautzik, Preuß, Ruppe

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ali (73. Hamo), Taher, Abdulhamid, Riethe, Ivanko, Solyman, Seym, Dong, Ballhaus, Vernau (80. Phung)

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35