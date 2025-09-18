Kantersieg für den Osterweddinger SV: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern einfahren. Vor 85 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Die Osterweddinger haben am Donnerstag dem Rivalen aus Gommern ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller traf für den Osterweddinger SV in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Bastian Falkenberg (16.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Unmittelbar darauf gelang es Nölle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 auszubauen (87.). Der Osterweddinger SV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Nölle, Falkenberg, Koch (85. Suchanek), Iser, Reuter (75. Treusch), Schulze, Hübler (46. Magel), Barkowski, Müller (63. Gebhardt), Nakoinz

SV Eintracht Gommern: Werban – Napiontek, Hoppe, Schmidt, Werban (46. Adelheim), Thiem, Randel (82. Boin), Sindermann, Hübener, Kunitschke, Schulz

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85