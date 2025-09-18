Für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Pascal Sauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Sandersdorfer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Sauer der Torschütze (12.).

Doppelpack von Pascal Sauer bringt SG Union Sandersdorf 2:0 in Führung – 12. Minute

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. 43 Minuten später legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Rupprecht, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Rudolstädter zu entscheiden (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Seifert (85. Jauck), Choschnau, Sauer (88. Mittmeier), Farkas, Brunner (64. Scheibe), Hamella, Exner (85. Nakano), Schnabel, Walter (64. Stashenko)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Schlegel, Rupprecht, Floßmann, Smyla (90. Siegel), Schneider, Heß (65. Trunk), Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Riemer, Rühling

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56