Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Sonntag war der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gegenüber der SG Buna Halle-Neustadt machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Lucas Brüske mit 0:2 (0:1) gegen Halle-Neustadt geschlagen geben müssen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

67. Minute: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Abdulhamid, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Buna Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 (Flex) beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SG Buna Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Neutag, Silber, Ruppe, Möhwald, Rosenheinrich (40. Scharschuh), Schütze (46. Wonnay), Blautzik, Preuß, Forisch (46. Zeug)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Vernau (80. Phung), Seym, Ali (73. Hamo), Ballhaus, Taher, Abdulhamid, Solyman, Riethe, Dong, Ivanko

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (29.), 0:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (67.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 35