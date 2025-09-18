Mit einer Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:0).

Bischofswerda/MTU. Vor 182 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 1:2 (0:0) gegen Halberstadt eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Silvio Rust (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Pascal Hackethal den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 77

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jonas Krautschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Bischofswerdaern noch ein Tor zu bescheren (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Krautschick, Born (58. Sobe), Stopp, Hecker (69. Reh), Scheunert (69. Baudisch), Rettig, Weiß, Scharfe, Hofmann, Bürger

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Ertmer, Grzega, Klaschka, Heinrich, Hackethal, Hujdurovic, Rust, Huber (88. Zeidler), Boateng (89. Conrad), Kohn

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182