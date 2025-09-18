Mit einer Niederlage für die SG Union Sandersdorf endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:3 (2:1).

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Rudolstadt haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:1). Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Sandersdorf eine Niederlage gegen den FC Einheit Rudolstadt schlucken. 2:3 (2:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Pascal Sauer für Sandersdorf traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sandersdorfer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Sauer der Torschütze (12.).

Minute 12: SG Union Sandersdorf vorne dank Doppelpack von Pascal Sauer – 2:0

Rudolstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 20 schoss und traf (37.). Der Beginn eines Comebacks. 43 Minuten später legte das Team von Hendrik Faik nach und netzte ein weiteres Mal ein (80). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Rupprecht, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Rudolstädter Team den Sieg zu verschaffen (81.). In Spielminute 83 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Rudolstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Choschnau, Sponholz, Schnabel, Sauer (88. Mittmeier), Seifert (85. Jauck), Hamella, Walter (64. Stashenko), Brunner (64. Scheibe), Exner (85. Nakano), Farkas

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Bakavoli Mohammadi (65. Ensenbach), Heß (65. Trunk), Schlegel, Schneider, Riemer, Rühling, Krahnert, Floßmann, Smyla (90. Siegel)

Tore: 1:0 Pascal Sauer (2.), 2:0 Pascal Sauer (12.), 2:1 Sven Rupprecht (37.), 2:2 Sven Rupprecht (80.), 2:3 Sven Rupprecht (81.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Marcel Mallassa; Zuschauer: 56