Für den Gastgeber FC Grimma endete das Duell mit dem VfB Auerbach 1 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Grimma/MTU. Der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Charlie Spranger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Auerbach 1 steckte einmal Gelb ein (35.). Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jan Hübner den Ball ins Netz.

FC Grimma Kopf an Kopf mit VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein.

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Felix Hache, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Auerbacher zu erreichen (81.). Die Grimmaer sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Hübner, Seidl (46. Öner), Kind (87. Mattheus), Janz, Wächtler, Vogel, Pistol, Rieger (46. Werner), Katzenberger, Ziffert

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (62. Weigel), Guzlajevs (38. Lippmann), Schardt, Schmidt, Hache, Bauer, Roscher (62. Cermus), Spranger (62. Graf), Birkner, Kaiser

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86