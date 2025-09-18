Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Osterweddinger SV vor 85 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem souveränen 6:0 (3:0) durch.

Sülzetal/MTU. 6:0 (3:0) in Osterwedding: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Daniel Jaumann, der Osterweddinger SV, am Donnerstag im Tor der Gegner aus Gommern untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Nach gerade einmal elf Minuten schoss Rico Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bastian Falkenberg den Ball ins Netz (16.).

16. Minute: Osterweddinger SV mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Nölle den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Osterweddinger entschieden. Die Osterweddinger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Müller (63. Gebhardt), Falkenberg, Hübler (46. Magel), Schulze, Nakoinz, Iser, Reuter (75. Treusch), Nölle, Koch (85. Suchanek), Barkowski

SV Eintracht Gommern: Werban – Werban (46. Adelheim), Sindermann, Hoppe, Kunitschke, Thiem, Napiontek, Schulz, Schmidt, Hübener, Randel (82. Boin)

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85