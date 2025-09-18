Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Grimma und VfB Auerbach 1 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Charlie Spranger (VfB Auerbach 1) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Jan Hübner erzielt.

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Auerbach erreichen (81.). Der FC Grimma hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Rieger (46. Werner), Kind (87. Mattheus), Katzenberger, Pistol, Seidl (46. Öner), Wächtler, Janz, Ziffert, Hübner, Vogel

VfB Auerbach 1: Birke – Hache, Roscher (62. Cermus), Kaiser, Guzlajevs (38. Lippmann), Kadric (62. Weigel), Schmidt, Birkner, Schardt, Spranger (62. Graf), Bauer

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86