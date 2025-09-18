Der 1. FC Lok Stendal hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:2 (0:1).

0:2 – 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfL Halle 96

Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Joel Marks (VfL Halle 96) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 65: 1. FC Lok Stendal 0:2 im Hintertreffen

Das finale Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jegor Jagupov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (65.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Kohl, Mahrhold, Buschke, Ilchenko (74. Stark), Schulze (46. Salge), Masuth, Scheffler (58. Knoblich), Kaschlaw, Schleicher, Witte

VfL Halle 96: Schmid – Lubsch, Pessel, Hüttig (57. Cabral), Haese, Oikonomidis, Bölke, Jagupov, Kurti (74. Dierichen), Arzumanian (34. Racine), Marks

Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426