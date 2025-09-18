weather regenschauer
  4. Ergebnis 5. Spieltag: 0:2 – 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfL Halle 96

Der 1. FC Lok Stendal hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:2 (0:1).

Aktualisiert: 18.09.2025, 18:50

Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Joel Marks (VfL Halle 96) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Stendal
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 5

Minute 65: 1. FC Lok Stendal 0:2 im Hintertreffen

Das finale Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jegor Jagupov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (65.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Kohl, Mahrhold, Buschke, Ilchenko (74. Stark), Schulze (46. Salge), Masuth, Scheffler (58. Knoblich), Kaschlaw, Schleicher, Witte
VfL Halle 96: Schmid – Lubsch, Pessel, Hüttig (57. Cabral), Haese, Oikonomidis, Bölke, Jagupov, Kurti (74. Dierichen), Arzumanian (34. Racine), Marks
Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426