Ergebnis 5. Spieltag 0:2 – 1. FC Lok Stendal verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfL Halle 96
Der 1. FC Lok Stendal hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:2 (0:1).
Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.
Joel Marks (VfL Halle 96) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 5
Minute 65: 1. FC Lok Stendal 0:2 im Hintertreffen
Das finale Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jegor Jagupov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (65.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96
1. FC Lok Stendal: Poser – Kohl, Mahrhold, Buschke, Ilchenko (74. Stark), Schulze (46. Salge), Masuth, Scheffler (58. Knoblich), Kaschlaw, Schleicher, Witte
VfL Halle 96: Schmid – Lubsch, Pessel, Hüttig (57. Cabral), Haese, Oikonomidis, Bölke, Jagupov, Kurti (74. Dierichen), Arzumanian (34. Racine), Marks
Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426