Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vor 32 Zuschauern gegen die SG Handwerk Magdeburg mit einem überragenden 6:0 (1:0) durch.

Magdeburg/MTU. 6:0 (1:0) in Magdeburg-Neustadt: Ganze sechs Bälle hat das Team von Pierre Lucas Wald, der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt, am Sonntag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Mark David Purkert für Magdeburg-Neustadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen (31.). Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Pascal Zarek den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 58. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Handwerk Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rajab Osman traf in Minute 67, Lehng Hejhemo in Minute 74 und Rajab Osman in Minute 79. Spielstand 5:0 für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Osman (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SG Handwerk Magdeburg

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Von Tycowicz (46. Abd Almoti), Haegebarth, Lange, Zarek, Hejhemo (74. Abdulkarim), Aloso, Purkert, Schlicht, Thiele, Alamie (46. Osman)

SG Handwerk Magdeburg: Kaufhold – Franke, Alabdullah, Khalaf, Bode, Bajaha, Hübenthal, Traore, Wilke, Voigt (63. Solomon), Kuster (63. Matz)

Tore: 1:0 Mark David Purkert (8.), 2:0 Pascal Zarek (58.), 3:0 Rajab Osman (67.), 4:0 Lehng Hejhemo (74.), 5:0 Rajab Osman (79.), 6:0 Rajab Osman (89.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Zuschauer: 32