Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Kelbra ein 3:2 (2:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximiliano Exequiel Conde für Kelbra traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde ein weiteres Tor durch Nazar Rybak erzielt.

Minute 18: SV Kelbra baut Führung auf 2:0 aus

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Es blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Knothe, den Ball erneut ins Netz zu befördern (71.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Okapal (83. Hegenbart), Barthel, Rybak, Conde (90. Steinberg), Eis, Shpikula, Gurniak, Matschulat, Tagishi, Nosov (75. Khudyi)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hoppen, Hartmann, Schneider, Küster, Lieb, Knothe, Reinschmied, Berbig (65. Binneböse), Pschribülla (83. Bader), Knothe

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55