Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der BSV Halle-Ammendorf II über einen soliden 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Die Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Lennart Klein (37.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II führt nach 37 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Bereits drei Minuten darauf konnte Jordi Gonzalez Sospedra (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Große, Kanditt, Beyer, Thurm (90. Brock), Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Piven, Bergmann, Kirchbach, Unger (63. Schieritz), Klein (89. Kettmann)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hermann, Freund (77. Götz), Kleinert, Wittmann, Richter (46. Troitzsch), Dragon, Dinter, (74. Ranft), Lindenhahn, Balbach (58. Öder)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff