Klar unterlegen zeigte sich der TSV Brettin/Roßdorf I in der Partie gegen den Burger BC 08 I letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Vor 123 Zuschauern hat sich das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Vincent Schlitte für Burg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein (11.). Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

TSV Brettin/Roßdorf I sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 15

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lennert Gramelsberger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Burger entschieden. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Tepper, L. Lindemann (60. Harzendorf), Zander (80. Helm), Müller, J. Feuerherdt (46. Wicke), Schmahl (83. Gronwald), J. Papke, L. Lindemann (46. J. C. Papke), J. P. Feuerherdt, Dauter

Burger BC 08 I: Klötzer – Kersten, Saage (46. Ulrich), Schlitte, Engel, Thiede, Siebert (70. Baas), Neumann (60. Schulz), Jürgen (55. Grisgraber), Gramelsberger, Wegner (70. Hasan)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123