Der SV Viktoria Uenglingen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

SV Viktoria Uenglingen siegt zu Hause mit 4:1 gegen SG Letzlingen / Potzehne

Stendal/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Uenglingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jacob Engler den Ball ins Netz.

SV Viktoria Uenglingen und SG Letzlingen / Potzehne – 1:1 in Minute 34

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Schon eine Minute darauf konnte Hunnius (Uenglingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 4:1 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Müller-Bollenhagen, J. Hunnius, Jandt, B. Hunnius, D. Ahrendt, S. Hunnius, Arndt (67. Dräger), C. Ahrendt, Bierstedt, Pfeiffer

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Bock, Schulze, Mertens, Daries, Bock, Grabau, Wiegmann, Lamprecht, Engler

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43