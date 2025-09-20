Einen 5:4 (2:4)-Heimsieg gegen den SV Großgräfendorf heimste der 1. FC Zeitz am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Zeitz/MTU. Der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 5:4 (2:4).

Moritz Hofmann (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (19.).

1:1 für 1. FC Zeitz und SV Großgräfendorf – 19. Minute

Unentschieden. Die Lauchstädter schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Jonas Henze traf in der 26. Spielminute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Es wollte den Großgräfendorfern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julius Christopher Rolke versenkte den Ball in Minute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Ali Abdullahi Hassan (Zeitz) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zeitzer Mannschaft erzielen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Zeitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Felgenträger, Thäle (30. Flesch), Kämpfe, Brausch (24. Eckardt), Rolke, Rothe, Medovkin, Rieger, Müller, Schröter (47. Abdullahi Hassan)

SV Großgräfendorf: Deubel – Hofmann, Bunzel (84. Lautenschläger), Ernst, Henze, Geier, Tietze, Weniger, Werner, Uhlmann (57. Wolf), Meyer (30. Goldschmidt)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35