Nach der Saison, ist vor der Saison. Das gilt auch für Syntainics MBC, die vor der noch anlaufenden Spielzeit Alba Berlin testet. Hier wird das Spiel live übertragen.

Syntainics MBC testet Alba Berlin - hier sehen Sie das Spiel im Livestream

Weißenfels/DUR - Im gesicherten Mittelfeld ging Syntainics MBC aus der ausgelaufenen Saison. Mindestens daran wollen die Weißenfelser auch in der kommenden Spielzeit anknüpfen.

Doch bevor der Liga-Betrieb wieder losgeht, erwartet den MBC am Samstag (20. September, ab 19 Uhr) Alba Berlin für ein Testspiel. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen die Partie kommentiert und live.

Testspiel am 20.09.2025: Syntainics MBC gegen Alba Berlin (Livestream: MGM Digital) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

