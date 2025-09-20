Eine bittere Schlappe erlitt der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 123 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Vincent Schlitte (Burger BC 08 I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte einmal Gelb (11.). Die Burger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Lennert Gramelsberger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (75.). In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Zander (80. Helm), L. Lindemann (60. Harzendorf), Dauter, J. Papke, Schmahl (83. Gronwald), J. P. Feuerherdt, J. Feuerherdt (46. Wicke), Tepper, L. Lindemann (46. J. C. Papke), Müller

Burger BC 08 I: Klötzer – Siebert (70. Baas), Engel, Thiede, Saage (46. Ulrich), Neumann (60. Schulz), Schlitte, Kersten, Gramelsberger, Wegner (70. Hasan), Jürgen (55. Grisgraber)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123