Zeitz/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Moritz Hofmann (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Lennie Kämpfe (19.) erzielt wurde.

19. Minute 1. FC Zeitz gleichauf mit SV Großgräfendorf – 1:1

Unentschieden. Die Lauchstädter konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Jonas Henze schoss und traf in Spielminute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Ali Abdullahi Hassan den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der 1. FC Zeitz sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Felgenträger, Medovkin, Müller, Rieger, Rothe, Rolke, Brausch (24. Eckardt), Thäle (30. Flesch)

SV Großgräfendorf: Deubel – Hofmann, Tietze, Werner, Ernst, Meyer (30. Goldschmidt), Henze, Bunzel (84. Lautenschläger), Geier, Uhlmann (57. Wolf), Weniger

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35