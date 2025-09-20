Der VfB 1906 Sangerhausen II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 17 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II führt mit 2:0 – Minute 25

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Reiber den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (62.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze (75. Halle), Buchhorn, Schröter, Grüllmeyer, Roßner, Reiber, Eisler (75. Kögel), Baum, Gümül (83. Grübner), Hetke (90. Strasser)

SV Großgrimma: Schmidt – Krobitzsch, Beyenbach, Pillert (75. Nitzschke), Bauer, Ibrahim (83. Reinhardt), Witt, Göbel, Wöpe, Angeli, Schneider

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17