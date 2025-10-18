Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Fußballfans über einen soliden 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Hannes Schulze (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Schulze den Ball ins Netz (35.).

Dann verbuchten die Biederitzer noch einen Erfolg. Marcus Schlüter schoss und traf in der 45. Spielminute. Im Anschluss waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou schoss und traf in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Die SV Union Heyrothsberge ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Schulze versenkte den Ball in der 66. Spielminute zum dritten Mal. So leicht ließen sich die Magdeburger aber nicht abhängen. Nsangou versenkte den Ball in der 81. Spielminute noch einmal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Dean-Robbin Taube den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska, Vasükov (73. Hanke), Peukert, Fritz, Schäfer, Schulze (70. Thorand), Schlüter, Wöhler (77. Möser), Marth, Taube

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Hilgendorf (77. Bielau), Kasper, Ngou, Bansemer, Nsien (37. Baumann), Krüger, Klinzmann, Nsangou, Gröschner, Ellrich

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48