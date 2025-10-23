Der Syntainics MBC findet auf internationalem Parkett zurück in die Erfolgsspur. Kann der Schwung nach Frankfurt mitgenommen werden?

Was der Syntainics MBC aus dem Sieg im Europapokal zieht

Bergen/Weißenfels/MZ - Nein, so glamourös, wie es sich anhörte, war das alles nicht. Groß angekündigt hatte der Syntainics MBC seine Partie in der European North Basketball League (ENBL) am Mittwochabend bei den Fyllingen Lions. Und das auch durchaus mit Recht, schließlich war es der erste internationale Auswärtsauftritt des Klubs seit 21 Jahren. Doch die Spielstätte im norwegischen Bergen hatte eher den Flair einer Schulsporthalle anstatt der großen internationalen Bühne.