Eine Niederlage für den Kreveser SV besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Wahrburg mit 1:2 (0:1).

Krevese/MTU. Am Samstag haben sich der Kreveser SV und der TuS Wahrburg ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Tristan Burghard (TuS Wahrburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kreveser revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Christian Rosenkranz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel Kreveser SV gegen TuS Wahrburg – 70. Minute

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Richardt Klipp (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Kreveser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – C. Rosenkranz, Riemann (46. N. Pieper), Kiebach, Nitzsche (46. Bittner), Wolligandt, Thomsen, Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), Döring, L. Pieper, Zimmermann (84. Hannemann)

TuS Wahrburg: Schmidt – Schnee, Salemski (90. Heim), Assmann, Weikert, Wennrich, Klipp (90. Rundstedt), (46. Schulz), Schlegel (72. Köhn), Radelhof, Burghard

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92