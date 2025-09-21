Eine bittere Schlappe erlitt der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den VfL Halle 96 I (U19). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 35 Zuschauern mit 1:5 (0:3).

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz Ebendorf wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Tim Luca Alexander ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Hannes Thomas Unthan für Halle traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lio Lorenz den Ball ins Netz.

31. Minute: FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tim Luca Alexander. Saleem Shero Khalid konnte in Minute 37 einnetzen und Fromme legte in Minute 59 nach. Es sah nicht gut aus für den FSV Barleben 1911. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Barleber zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 4:1 für den VfL Halle 96 I (U19).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Khalid den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (82.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Gegner vom VfL Halle 96 I (U19) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfL Halle 96 I (U19)

FSV Barleben 1911: Alexander – J. L. Meyer (80. Winter), Müller, Teubner (88. Mendel), Fromme, J. P. Meyer (65. Hoffmann), Korbginski (88. Rautmann), Resch, Günther, Leon (80. Hutzler), Bertram

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Unthan (66. Witter), Heute, Danyi, Ugoh (46. Zabel), Onyedeke, Lorenz, Khalid, Meyer, Rayko, Prokein

Tore: 0:1 Hannes Thomas Unthan (8.), 0:2 Lio Lorenz (31.), 0:3 Saleem Shero Khalid (37.), 0:4 Lio Lorenz (59.), 1:4 Arthur Fromme (70.), 1:5 Saleem Shero Khalid (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Adrian Scharf, Tarek Noel Wolff; Zuschauer: 35