Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die Germania Wernigerode mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 251 Zuschauer waren live dabei.

FC Einheit Wernigerode II gewinnt im Heimspiel mit 2:0 gegen Germania Wernigerode

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 251 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II waren den Gästen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Rouven Blecker (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Minute 67: FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 Vorsprung

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 2:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. Der FC Einheit Wernigerode II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Beddigs, Blecker, Ibrahim (90. Reitmann), Müller, Böhme, J. Schmidt (85. Clemens), Peszt (76. Kläfker), R. Schmidt, Niehoff (64. Kodatis), Herbst (52. Foltis)

Germania Wernigerode: Gasch – Müller, Hahne (67. Asemerom), Kugenbuch (67. Koch), Mittag, Seil, Hahne, Blume (79. Stechhahn), Seil, Thiel (41. Wagner), Krokowski

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251