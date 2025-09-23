Ohne mehrere Stammspieler müht sich Liverpool gegen Zweitligist Southampton in die nächste Runde. Die Tore erzielen zwei frühere Bundesliga-Stars. Einer muss nach seinem Torjubel vorzeitig vom Platz.

Hugo Ekitike zieht bei seinem Torjubel das Trikot aus - und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft

Liverpool - Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat mit Mühe die vierte Runde des Ligapokals erreicht. Gegen Zweitligist FC Southampton setzten sich die Reds mit einer stark veränderten Mannschaft knapp mit 2:1 (1:0) durch. Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz und mehrere Stammspieler kamen nicht zum Einsatz.

Ekitiké trifft und fliegt vom Platz

Die Tore für die Reds erzielten der frühere Dortmunder Alexander Isak (43. Minute) und der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké (85.), der direkt nach seinem Treffer vom Platz flog. Bei seinem Torjubel hatte Ekitiké, der zuvor schon Gelb gesehen hatte, sein Trikot ausgezogen - worauf der Schiedsrichter ihm Gelb-Rot zeigte.

Southampton hatte in Anfield vor allem in der ersten Hälfte eine starke Partie gezeigt. Der Zweitligist hatte sogar die Chance zur Führung, bevor Liverpools Rekordtransfer Isak das zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte 1:0 für die Gastgeber erzielte. Auch nach der Pause spielten die Saints weiter gut mit und kamen durch Shea Charles (76.) zum verdienten Ausgleich, der jedoch nur zehn Minuten währte.

Wirtz nicht im Kader

Der ehemalige Leverkusener Wirtz, für den es trotz des perfekten Saisonstarts des FC Liverpool noch nicht rund läuft, stand nicht im Kader. Schon beim 2:1-Sieg gegen Everton am Wochenende war der Nationalspieler erst nach 60 Minuten eingewechselt worden. Hingegen wurde der Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong für die Startelf nominiert.

Vor dem Anpfiff in Anfield wurde Matt Beard mit einer Schweigeminute gedacht. Der frühere Trainer des Fußball-Frauenteams von Liverpool war überraschend im Alter von 47 Jahren gestorben.