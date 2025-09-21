Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unfassbaren 7:0 (5:0) fegte das Team der SG Union Sandersdorf den Magdeburger SV Börde am Sonntag vom Spielfeld.

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Magdeburg überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Miguel Mittmeier (22.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf in Minute 22 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Mittmeier den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr ausgleichen. Die SG Union Sandersdorf sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Mittmeier, Osterland, Seide, Schneider (46. Pätzke), Mühlbauer, Mackowiak, Wieczorek, Stagat (62. Bergmann), Groh (53. Franzke), Uhte

Magdeburger SV Börde: Model – Westermann, Beneke, Krauel, Jäger (46. Lima Sampa), Horn, Neumann (46. Lampe), Schuster, Dunkel, Friedel, Jahn

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28